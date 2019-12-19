السودان: محكمة تقضي بإدانة بنك شهير

الخليج 365 :

قضت محكمة المناقل الجزئية برئاسة القاضي صالح عثمان محمد صباح الخميس في القضية رقم 321 لسنة 2014م بتعويض المدعين ضد البنك الزراعي في قضية التقاوى الفاسدة حيث قررت المحكمة تعويض المتضررين والبالغ عددهم 10 مزارعين قاموا برفع الدعوى ضد البنك الزراعي بتعويض مالي بلغ 2.5 مليون جنيه. وذكر القاضي أن الحكم جاء بالتعويض لكل مزارع حسب الضرر الذي لحق به بواقع 8 جوالات للفدان وفق السعر التركيزي المعلن في 2018م والبالغ 1800 جنيه. يذكر أن محكمة الموضوع سبق أن أصدرت قرارا بشطب البلاغ في العام 2014م وتم استئناف الحكم في محكمة الاستئناف بمدني التي قضت في 19 مارس من العام 2018م بإعادة سير الإجراءات وفق ما جاء في مذكرة الإدعاء التي أكد شهود الإدعاء خلالها أن انتاجية الفدان انخفضت بسبب فساد التقاوى وعدم جودتها.