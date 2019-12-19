محافظ مشروع الجزيرة يقر بالعطش ويطالب بمعالجات عاجلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكدت اللجنة العليا لإنجاح الموسم الزراعي بولاية الجزيرة في اجتماعها أمس استمرار الجهود لإنجاح زراعة محاصيل العروة الشتوية بالتركيز على محصول القمح من خلال المتابعة المستمرة للغيط وزيادة عدد الآليات العاملة في تطهير قنوات الري وتعزيز الجهود لتأمين انسياب مياه الري للقمح في المناطق المتأثرة بالعطش غربي المناقل والأقسام الأخرى بجانب تكثيف الجهود مع وزارة المالية لتوفير المطالبات المالية للشركات العاملة في تطهير وتأهيل منظومة الري بمشروع الجزيرة.

ودعا الوالي قطاعات المزارعين للالتزام بالمحددات الفنية للري لتفادي مشاكل العطش ،داعيا وكالة الري لمضاعفة الجهود وزيادة الآليات والاستعجال في صيانة “الكراكات” والآليات المتعطلة ورفع مناسيب المياه.

و أقر محافظ مشروع الجزيرة المهندس عثمان سمساعة بوجود مشاكل في الري تحتاج لمعالجات عاجلة في أقسام المناقل بالجاموسي والماطوري ومعتوق والمنسي والتحاميد والشوال وفي أقسام الجزيرة في المسلمية ووادي شعير وود حبوبة والشمالي والشمالي الغربي وأبو قوتة بسبب ضعف المناسيب وقلة الكراكات.

وأعترف مدير عمليات ري الجزيرة والمناقل المهندس قسم الله خلف الله بوجود مشاكل في الري ببعض أقسام مشروع الجزيرة بعد زيادة تدفقات المياه في الترع الرئيسية بنسبة 18%.

وأرجع مشاكل العطش واختناقات الري في بعض الأقسام لعدم تناسب التوسع في المساحات المزروعة مع سعة الترع في بعض الأقسام خاصة الطرفية .

وأشار للجهود الجارية لزيادة مناسيب المياه ووضع حراسات على الترع لإيقاف التعدي وسرقة الأبواب وإعادة توزيع الآليات ومعاجلة المتعطلة.

وأعلن مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة الرشيد عثمان استلام 300 ألف جوال من سماد الداب ووصول 83 ألف جوال سماد يوريا من جملة 300 ألف جوال مخصصة لولاية الجزيرة وأن متبقي حصة سماد اليوريا في بورتسودان ستصل للولاية خلال الأيام المقبلة