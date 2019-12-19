مفاجأة في أسعار الدولار وترقب حذر وسط التجار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

استمرت أسعار الدولار والعملات الأجنبية الاخرى فى تأرجحها أمام الجنيه السوداني، وشهدت أسعاره في معاملات اليوم انخفاضاً طفيفاً حيث تم تداوله بـ (٨٨) جنيهاً لسعر البيع و(٨٧) جنيهاً للشراء. وتوقع متعاملون في السوق السوداء أن تحافظ أسعار العملات على أرقامها في ختام معاملات الأسبوع. وقال أحد التجار: (هناك ترقب وحذر كبير من الدخول في أية عمليات بيع وشراء، خاصة وأن يوم الخميس يشهد ارتفاعاً تغلق معه المعاملات، ويحاول صغار التجار تفادي الخسائر المفاجئة جراء صعود وهبوط الأسعار.

وجرى تداول الريال السعودي بـ (٢٣) جنيهاً لسعر الشراء و(٢٣.٢٠٠) جنيهاً للبيع، والدرهم الأماراتي (٢٣.٤٠٠) جنيهاً للشراء و(٢٣.٧٠٠) للبيع، واليورو بـ (٩٥) جنيهاً للشراء و(٩٦) جنيهاً للبيع. والاسترليني (١٠٦) جنيهاً للشراء في مقابل(١٠٧) جنيهاً للبيع.