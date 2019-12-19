ارتفاع في أسعار الخضر بالخرطوم

الخليج 365 :

اكدت جولة (السوداني) على اسواق الخضر بالخرطوم حدوث ارتفاع جديد في الأسعار لأسباب عزاها بعض التجار لارتفاع تكلفة الزراعة والترحيل، ووصفوا الحركة التجارية بالضعيفة رغم الوفرة .

وقال تاجر الخضر بالسوق المركزي الخرطوم عبد اللطيف اسماعيل لـ(السوداني) امس، إن ارتفاع الاسعار احدث ركودا في القوى الشرائية بالسوق، وزاد : الأسعار كانت تتراجع في مثل هذا التوقيت مما يساعد في نشاط الحركة التجارية وطرح كميات كبيرة من الخضر، أما هذا الموسم فيشهد ندرة في اصناف الخضر وارتفاع اسعارها كالبامية والتي قفز سعر الكيلو منها لـ (100) جنيه بدلا عن (60) جنيها فيما استقر كيلو الطماطم في (80) جنيه وطرح كميات كبيرة منها للاسواق، الباذنجان والفلفلية (50) جنيها والبطاطس (60) جنيها للكيلو.

واشار تاجر الخضر ببحري تجاني الشريف لضعف مساحات الزراعة مما أثر على الانتاج وحدوث الندرة في بعض الاصناف وارتفاع الاسعار مما أحدث ركودا حادا بأسواق الخضر، وتوقع حدوث تراجع في بعض الاصناف الشتوية من الخضر خلال الشهر الجاري، ووصف القوى الشرائية بالضعيفة، وارجع ندرة الخضر للزيادة في تكلفة زراعتها، مبينا أن سعر السلطة الكاملة (50)جنيها الباذنجان (50)جنيها اما كيلو البطاطس (60)جنيها

وتوقع تراجع اسعار الخضر خلال الايام المقبلة، ولفت لغمر مساحات معظم المزارعين خلال فترة الخريف مما انعكس على الانتاج .