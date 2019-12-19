(3) مليارات جنيه من البنك الزراعي للموسم الشتوي

الخليج 365 :

اكتمال الترتيبات كافة للموسم الزراعي الشتوي بحجم تمويل بلغ ثلاثة مليارات جنيه، منوها إلى تمويل كافة ولايات السودان التي تزرع في الموسم الشتوي، مؤكدا استمرار عمليات التمويل.

وقال المدير العام للبنك الزراعي عبد الماجد خوجلي إن الولايات التي تم تمويلها هي (الجزيرة ،الشمالية، نهر النيل، سنار، النيل الأزرق والأبيض) وإن التمويل تم على أساس عيني بمبلغ 1,8 مليار جنيه وتمويل نقدي بمبلغ 1,1 مليار جنيه، لافتاً إلى أن معظم التمويل موجه إلى القمح باعتباره محصول استراتيجي بتمويل بلغ 2,5 مليار جنيه وتمويل المحاصيل الأخرى بمبلغ 0,5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المساحات الممولة 564 ألف فدان ومحصول القمح يأخذ النصيب الأكبر من المساحة 511 ألف فدان والمحاصيل الأخرى 53 ألف فدان، مبينا أن عدد المستفيدين حتى الآن من التمويل الشتوي بلغ 66 ألفا من المزارعين ولا يزال التمويل مستمرا لمحصول القمح والمحاصيل الأخرى، لافتا إلى أن هناك تقارير تأتي للبنك يومياً توضح عدد المساحات الممولة وحجم التمويل النقدي والعيني الذي يشمل سماد اليوريا الداب التقاوى.