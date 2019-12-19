دولة البحرين تتجه لاستيراد صادر حي ومذبوح من السودان

الخليج 365 :

أبدت شركة فيرواتر للتجارة العالمية بدولة البحرين رغبتها في التعاون التجاري مع الجهات المختصة بالسودان لاستيراد صادرات المواشي الحية والمذبوحة .

وقال وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية الاتحادية د.عادل فرح – في لقائه بالمستثمر البحريني د. حميد بوسقيفة – قال إن الوزارة تتطلع الى المزيد من التعاون والتوسع في الاستثمار، كاشفا عن جهود لرفع حظر الصادر في القريب العاجل وانسياب الاستيراد للمواشي السودانية في السوق البحريني والاستفادة من التجارب والخبرات الناجحة في توفير الأعلاف والمنتجات الزراعية، مشيرا لأهمية التنسيق والتعاون وتعزيز التبادل التجاري بوجود إرادة سياسية قوية لتذليل كافة العقبات والمعوقات التي تواجه المستثمر البحريني، داعيا لتفعيل الاتفاقيات الموقعة لتسهيل مهمة متطلبات الصادر

و أشاد المستثمر البحريني بنتائج الزيارة، مؤكدا أنها فرصة حقيقية وناجحة تهدف لتعزيز جذب الاستثمارات السودانية في مجالات الثروة الحيوانية للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية بين البلدين.