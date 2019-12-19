كريستيانو رونالدو: لا أعرف سر احتفالي بالأهداف

التاريخ: 19-ديسمبر-2019
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كشف نجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، السر وراء طريقة احتفاله بتسجيل الأهداف
ويحتفل أفضل لاعب في العالم خمس مرات، بطريقة فريدة، إذ يقفز عاليا ويفتح ذراعيه، ثم يقول كلمته الشهيرة “هيا”.
وقال رونالدو، اليوم الخميس، خلال تصريحات نقلتها صحيفة “ذا صن” البريطانية: “بدأت قول كلمة (هيا) عندما كنت ألعب في ريال مدريد.. وعندما نفوز جميعا نقولها”.
وأضاف: “بدأت قول ذلك لكني لا أعرف السبب، فقد كان الأمر طبيعيا بالنسبة لي”.
وتابع: “أتذكر فترة التحضيرات للموسم في لوس أنجلوس، لقد لعبنا ضد تشيلسي وسجلت هدفا واحتفلت بهذه الطريقة، ثم سألني الناس لماذا قمت بهذا؟ إلا أنني لا أعرف”.
وبحسب موقع كوورة جدد رونالدو طريقة احتفاله بالتسجيل، في مباراة يوفنتوس الأخيرة أمام سامبدوريا (2-1)، أمس الأربعاء، لحساب الجولة الـ17 من الدوري الإيطالي، عندما وضع الكرة برأسية مذهلة في شباك الخصم.
ومر الدولي البرتغالي ببداية صعبة، هذا الموسم، لكنه لم يلبث أن وجد طريقه للتألق من جديد.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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