ضربة موجعة للنجم الساحلي قبل مواجهة الهلال

التاريخ: 19-ديسمبر-2019
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خضع مدافع النجم الساحلي صدام بن عزيزة، إلى عملية جراحية على مستوى غضروف الركبة تحت إشراف الطبيب المتخصص جلال دحمان.
وسيبقي بن عزيزة إلى راحة لمدة شهر قبل أن يستأنف نشاطه بصفة تدريجية، ليكون أبرز الغائبين عن تشكيلة فريق جوهرة الساحل التي ستواجه يوم السبت 28 ديسمبر الجاري الهلال السوداني لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
كما سيغيب بن عزيزة محليا عن مباراة السبت المقبل، التي ستجمع فريقه بنجم المتلوي في إطار لقاء مؤجل لحساب الجولة الثالثة للدوري التونسي، وكذلك كلاسيكو الترجي الرياضي منتصف يناير المقبل في إطار لقاء مؤجل لحساب الجولة السابعة.
وبحسب موقع كووورة حرص كارلوس جاريدو مدرب الفريق، خلال تدريبات الأمس واليوم على رفع معنويات لاعبيه بعد الهزيمة الأخيرة بثلاثية أمام الملعب التونسي في إطار الجولة 12 للدوري التونسي.
الخرطوم(أخبار الخليج 365)
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