الشرطة تغلق مكتب العلاقات البينية

استلمت قوة من الشرطة، مبنى مكتب العلاقات البينية بشارع أفريقيا، بعد إخلاء المواطنين منه بواسطة قوة من مكافحة الشغب. وأوضحت مصادر أمس، إن قوتين من الشرطة ومكافحة الشغب أفرغتا المبنى من الموظفين الذين يتبعون لوزارة الداخلية ومن المواطنين الموجودين بهدف تكملة إجراءات سفرهم للخارج.

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وأكدت المصادر، أن الموظفين والمواطنين استجابوا لطلب الإخلاء بعد اطلاعهم على المستندات الخاصة بالاستلام.

ومكتب العلاقات البينية بحسب صحيفة الصيحة، هو مكتب خدمة شراكة بين وزارة الداخلية واتحاد أصحاب العمل، أنشيء لتقديم خدمة إجراءات السفر لرجال الأعمال عند إنشائه، إلا أنه تم فتحه لعامة الجمهور، ويتبع المبنى لاتحاد أصحاب العمل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)