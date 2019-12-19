التاريخ: 19-ديسمبر-2019
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في ندوة مكافحة الفساد بوزارة التعليم العالي أمس، كشف نائب مدير ديوان المراجع العام د. محمد الحافظ نصر، عن فصل نحو (10) أشخاص من الديوان لعدم التزامهم بالمعايير الأخلاقية والقانونية، وقال إن الكل ولغ في الفساد من حيث يدري أو لا يدري.
وأضاف بأن المبدأ الذي كان مطبقاً هو “إذا سرق فيهم الشريف تركوه فيتم إغلاق الملف”، ولأن نتيجة التحري دائماً تكون أن “الكل متورط”، وأكد أن تدخل قادة الحكومة في التغطية على جرائمهم كان يحول دون محاسبة المفسدين.
واتهم الحافظ المحاسبين بأنهم مطية التزوير والاختلاس، ووصفهم بأنهم “ترزية” يجملون صوراً قبيحة، وكشف عن شطب كثير من قضايا الفساد لم يكن الديوان مقتنعاً بأسباب شطبها، وتعهد بفتح قضايا تم شطبها، وأكد أن الخسارة التي تعاني منها البلاد بسبب إيرادات مالية تخضع للتجنيب وتجد طريقها للجيوب.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول: قضايا الفساد في عهد الإنقاذ كانت تُغلق.. “الكل متورط” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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