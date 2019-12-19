التاريخ: 19-ديسمبر-2019 فى : أخبار 2 مشاهدة اكملت لجان المقاموة وضع اللمسات الاخيرة للاحتفال بثورة ديسمبر المجيدة وانهت اللجان اعمال تجسيد اعتصام القيادة العامة بساحة الحرية ” الساحة الخضرا” ووضع التروس وتامين الساحة من الداخل كما كان يحدث اثناء الاعتصام. Advertisements وقال رئيس منظمة صابنها وبننجز خريف بلا حوادث، ياسر اسماعيل بحسب الجريدة: ان المنظمة بالتعاون مع المهندسين الاحرار وبعض لجان المقاومة اعلنوا جاهزيتهم للاحتفال بوضع اللمسات الاخيرة للاحتفال بـ 19 ديسمبر بساحة الحريةموضحا ان وفود الثوار ستاتي من كل الاحياء للمشاركة في الاحتفال اليوم، على ان تقوم لجان المقاومة بحراسة الساحة من الداخحل تجسيدا لما حدث بمحيط القيادة فضلا عن ان الاحتفال تتخلله فقرات غنائية وثورية وتراث وشعر وتخليد لذكرى شهداء الثورة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وضع المتاريس بساحة الحرية تجسيداً لاعتصام القيادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.