“الشيوعي” يرفض حل النقابات ويطالب بإطلاق المعتقلين

التاريخ: 19-ديسمبر-2019
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أعلن الحزب الشيوعي رفضه لحل النقابات والاتحادات بالصورة الحالية، ووصف الخطوة بالانتهازية، وشدد على أن الحل الإداري غير مقبول، وبرر الخطوة بدفاعه عن الإرث النقابي، وطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين أو تقديمهم لمحاكمات عادلة.
وقالت عضو اللجنة المركزي بالحزب فايزة نقد في ندوة بعنوان “الذكرى الأولى للانتفاضة.. ما تحقق من أهدافها ومحاولات السرقة” بحسب صحيفة الصيحة أمس: “نحن مع تفكيك الدولة العميقة وندعم القرار، ولكنا نتحفظ على المادة (10) في البند واحد”.
وأوضحت أن المادة منحت مسجل التنظيمات أن يكلف أو يعيد تكليف أي لجان لتسيير النقابات والاتحادات المهنية، وأضافت: “حل النقابات مرفوض رغم علمنا أن النقابات الحالية تمت بصورة خاطئة ولكن الحل الإداري مرفوض وانتهازي ويمكن أن يطول النقابات مستقبلاً”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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