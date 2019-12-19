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تجمع المهنيين يعلن عن قانون بديل لتجاوز اتحادات النظام البائد

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 19-ديسمبر-2019

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تجمع المهنيين يعلن عن قانون بديل لتجاوز اتحادات النظام البائد

 

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كشف القيادي بتجمع المهنيين مهند حامد عن امتلاكهم لقانون بديل حال رفضت بعض الاتحادات والنقابات التابعة للنظام البائد القرار الذي قضى بحلها والاستيلاء على دورها، واكد مهند في تصريح له انه تم طرح قانون بديل حال رفض بعض الاتحادات تنفيذ القرار وهو قانون الاتحادات الفئوية والمهنية.

 

 

ونوه الى ان القانون الجديد يسمح للفئات تنشيء نقابتها وأردف: حتى صدور ذلك القانون توجد لجان تسييرية تقوم بالمهام مؤكداً بحسب الجريدة، ان ذلك يمكن ضمان قيام نقابات معبرة بدلاً عن النقابات التي كانت تخدم اجندة النظام البائد وكان اتحاد الصحفيين ونقابة المحامين واتحاد العمال قد اعلنوا رفضهم تنفيذ قرارات حلها واعن اتحاد العمال دخوله في اضراب مفتوح لمناهضة قرار الحل.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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