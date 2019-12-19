تحالُف كوادر جنوب كردفان” يرفض حق تقرير المصير

دَعَا “تحالُف كوادر وشباب جنوب كردفان”، عضو المجلس الانتقالي الفريق ركن شمس الدين كباشي أن يمسك بملف المنطقتين، وأكّد أنّ لدى كباشي قدرات تفاوُضية تُمكِّنه من الوصول الى حل بالمنطقتين، فيما رفض التحالُف الدعوة لتقرير المصير الذي طَرحته الحركة الشعبية بجوبا.

وقال رئيس وفد التحالُف محمد جيلي بحسب صحيفة الصيحة: “إنّنا نُريد من يَمسك بملف التفاوُض أن يكون معروفاً لدى مُكوِّنات الولاية وله سعة الصدر”، وأكّد أنّ لدى كباشي قُدرات تُمكِّنه من لعب دورٍ في قضية السلام، والتّفكير في الحُلُول الناجعة، وأضاف بأنّه كفؤ لإدارة ملف السلام في المرحلة المقبلة.

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واستغرب جيلي من طرح حَق تقرير المَصير في مُفاوضات جوبا للسلام، وتساءل: “مِمّن نُقرِّر مصيرنا؟”، وطالب بإشراك أهل المَصلحة والأخذ برؤيتهم في عملية التفاوُض، وقال إنّ التحالُف نجح في إرساء السلام المُجتمعي بالولاية، وأكّد ضرورة قيام ورشة كادُقلي للسلام المُجتمعي، وقال: “حتى الآن لا نعلم سبب إيقافها”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)