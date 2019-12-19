المحكمة تعوض 10 مزارعين تضرروا من تقاوى فاسدة

أصدر قاضي الدرجة الاولى بمحكمة المناقل الجزئية صالح عثمان حكما قضائيا في مواجهة البنك الزراعي فرع العزازي وفرع الهدى قضى بتعويض 10 من المزارعين عين بمشروع الجزيرة الذين تضرروا من تقاوى القمح الفاسدة في موسم 2013- 2014، وقضى الحكم بتعويض المزارعين المدعين بمبلغ تجاوز “2.500” مليون جنيه مع دفع رسوم الدعوى واتعاب المحاماة البالغة 50 ألف جنيه.

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وأشار محامي المدعين حافظ الامام جودة الشيخ الى ان القضية تم رفعها منذ العام 2014م في مواجهة البنك الزراعي، مبينا ان المزارعين الذين تقدموا بالدعوى وقتها بلغوا 291 مزارعاً تنازلوا عن قضيتهم عدا “10” مزارعين فقط، واضاف البنك الزراعي حرم المدعين من التمويل منذ العام 2014 بسبب قضية تقاوى القمح الفاسدة، ولفت بحسب الجريدة الى ان القضية تم شطبها امام محكمة الموضوع في العام 2018م واستأنفت في محكمة الاستئناف بمدني والتي وجهت بتعويض المزارعين للضرر.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)