عاجل: شاهد بالصور نشوب حريق بالقيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم

نشب حريق محدود بالطابق العاشر في برج رئاسة الأركان البرية بالقيادة العامة للجيش في الخرطوم، صباح الخميس ١٩.ديسمبر ٢٠١٩، بحسب ما نقلت (أخبار الخليج 365). Advertisements وشوهدت النيران والأدخنة تتصاعد من برج القوات البرية من على بعد كيلومترات، وقالت مصادر ان الحريق محدودا وتمت السيطرة عليه وأحدث خسائر مادية دون خسائر في الأرواح. وسيصدر الجيش خلال الساعات القليلة المقبلة بياناً حول الحادثة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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