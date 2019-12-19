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شهيد جديد في الذكرى الأولى للثورة

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 19-ديسمبر-2019

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شهيد جديد في الذكرى الأولى للثورة

ارتقى امس الطفل الشهيد مهند الذي تعرض في الخامس عشر من ابريل الماضي لحادث سير بالقرب من القوات البحرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

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وبحسب الجريدة، كان الشهيد قد خضع لثماني عمليات الا ان روحه فاضت امس واحتسب اهالي وثوار الصحافة الشهيد وتقدموا باحر التعازي لاسرته.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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