التاريخ: 19-ديسمبر-2019
17 مشاهدة
ارتقى امس الطفل الشهيد مهند الذي تعرض في الخامس عشر من ابريل الماضي لحادث سير بالقرب من القوات البحرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة.
وبحسب الجريدة، كان الشهيد قد خضع لثماني عمليات الا ان روحه فاضت امس واحتسب اهالي وثوار الصحافة الشهيد وتقدموا باحر التعازي لاسرته.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شهيد جديد في الذكرى الأولى للثورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.