شهيد جديد في الذكرى الأولى للثورة

ارتقى امس الطفل الشهيد مهند الذي تعرض في الخامس عشر من ابريل الماضي لحادث سير بالقرب من القوات البحرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

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وبحسب الجريدة، كان الشهيد قد خضع لثماني عمليات الا ان روحه فاضت امس واحتسب اهالي وثوار الصحافة الشهيد وتقدموا باحر التعازي لاسرته.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)