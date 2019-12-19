حصدت المطربة السودانية الشهيرة ندى القلعة مئات الاعجابات وذلك بعد مبادرتها بزيارة إحدى معجباتها من كبار السن بمنزلها بالعاصمة السودانية الخرطوم. وبحسب متابعات محرر أخبار الخليج 365 فقد لاقت مبادرة القلعة اعجاب واسع داخل مواقع التواصل, ووفقا للفيديو المتداول على نطاق واسع فقد غنت المطربة الجماهيرية للحبوبة بمزاج عالي, حيث تغنت لها بأشهر أغنياتها (حبوبة ربتنا) و (أم ولدي). Advertisements https://web.facebook.com/sudanallvideo/videos/463659957862673/ كما قامت القلعة بمعانقة الحبوبة بمحبة كبيرة تدل على مبادلتها لجمهورها الحب والاعجاب, الجدير بالذكر أن الحاجة كانت قد ظهرت في مقطع فيديو أعلنت من خلاله عن اعجابها الكبير بالمطربة الجماهيرية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تزور (حبوبة) بمنزلها تعانقها وتغني لها وتحصد الإشادات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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