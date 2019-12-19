التربية تكشف عن فساد اداري في اختيار المعلمين المنتدبين للخارج

كشف رئيس لجنة المعلمين يس حسن عبد الكريم عن وجود فساد اداري في اختيار المعلمين الذين يتم انتدابهم الى مدارس الصداقة بكل من تشاد ومصر وليبيا وخلافها، مما دفعهم الى ايقاف الدفعة الاخيرة من المعلمين الذين تم اختيارهم دون اتباع المعايير المعروفة للاختيار واعلن عن تشكيل لجنة خلال الاسبوع القادم لاختيار المتنافسين الجدد لافساح المجال لاي معلم راغب في التقديم.

وأقر رئيس لجنة المعلمين وفقاً للجريدة بوجود فساد في الاستثمارات المرتبطة بالنقابات والاتحادات الخاصة بالمعلمين التابعة للنظام البائد، ونوه الى ان الفساد الاداري شمل كذلك الترقيات التي منحت لرموز النظام المخلوع بغير وجه حق. ورأى ان ذلك ليس له علاج الا بنقل الفاسد من الادارة المسؤول عنها.

Advertisements

واكد عبد الكريم رصدهم لوجود ترهل وظيفي وهيكلي بوزارة التربية والتعليم الاتحادية، واعلن عن تكليفهم بتشكيل لجنة لاعادة الهيكلة التنظيمية والوظيفية وتحليل القوى العاملة. وحول موقف استثمارات النقابة المحلولة قال:” توجد مسميات لشركات مختلفة باسم المعلم منها ما يتبع للنقابة واخرى تتبع للاتحاد المهني للمعلمين وسيتم الكشف عن ما يجري داخل ترك الشركات”، وتعهد باعادة النظر في مستشفى المعلم لضمان تلقي المعلم العلاج باسعار تتناسب مع الاستقطاعات التي كانت تقوم بها النقابة لانشاء المستشفى، ونفى وجود خلافات داخل لجنة المعلمين الا انه اقر بوقوعها داخل تجمع المهنيين ووصفها بالبسيطة.

وأردف: تم حسمها بعد تشكيل لجنة من قبل تجمع المهنيين لتقصي الحقائق والتي توصلت بدورها الى ان تلك الخلافات ناتجة عن سوء فهم وتم حسمها وتم تجديد ميثاق قوى الحرية والتغيير.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)