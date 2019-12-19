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إنطلاق قطار الثورة عطبرة لاحياء ذكرى ديسمبر المجيدة

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yassir 0 تبليغ

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التاريخ: 19-ديسمبر-2019

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إنطلاق قطار الثورة عطبرة لاحياء ذكرى ديسمبر المجيدة

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إنطلق في الثامنة من صباح اليوم ، قطار ثوار عطبرة الذى تحرك من مدينة الخرطوم متجهاً الى مدينة عطبرة إحياءًا لذكرى إنطلاقة ثورة ديسمبر المجيدة .

وبحسب سونا ضم الموكب المتجه نحو عطبرة لجان المقاومة بالأحياء المتمثلة في المحليات الثلاث بقيادة تجمع المهنيين السودانيين و بحضور عدد من الإعلاميين و الصحفيين و المنظمات الطوعية . تجدر الإشارة الى أن الإحتفال بإحياء ذكرى ثورة ديسمبر 19 ديسمبر سيشهده عدد من أعضاء قادة المجلس السيادي و قيادات من الحرية والتغيير و تجمع المهنيين السودانيين برئاسة رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)

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