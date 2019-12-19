التسجيلات والضحية.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
*لان السودان بلد لم يتعود علي اعداد ودراسة الاستراتيجيات وتنفيذها
*نجد ان معظم القرارات فيه وبشتي والمجالات يا عاطفية يا ارتجالية ياشوفونية يا خوفا من الناس تقول شنو
*في زول بعرس عشان الناس ماتاكل سيرتو لبانة ويطلعوا الفيهو والمافيهو
*وفي واحدة بتقبل باول طارق للباب خوفا من العنوسة
*وفي ناس بتصوم رمضان ساااي مع الناس خوفا من العيب الاجتماعي
*لا ايمانا ولا احتسابا
*وفي ناس بتضحي بالدين(بفتح الدال) عشان الشفع مايزعلو ما عشان الدين (بكسر الدال)
*وفي ناس بلدوا عشان الناس
*لذا اصبحت الكثير من البدع ضرورات موسمية
*رمضان
*الصحية
*هدوم العيد
*ياخ في مسيحيين بحتلفوا الكريسماس وماعارفين المناسبة شنو
*وفي ناس بصلوا عشان الخجلة
*وهن تلاته صلوات
*حقت رفع الفراش
*وحقت فطور رمضان لو كان في الشارع
*وحقت العيد
*والتلاتة صلوات دي بدون وضوء
*ياخ في ناس بتزور ناس في المستشفي عشان اللوم
*المهم انو بنعمل حاجات عشان حاجات ماليها علاقة اساسا بالحاجات
*بس عادة اجتماعية ساي
*التسجيلات واحدة من الحاجات دي
*سوق للمواسير كبير
*كأنه زريبة خرفان ايام الضحية
*اسعار في السما وخرفان معسمة
*ويعلم الراعي انها كلها حا تتباع لانو المابشتري مابتفرج برضك حايشتري
*وينفعل موسم السمسرة
*سبعين في المية في افضل الظروف يفشلون
*لان عملية التسجيل لاتتم باستراتيجية بقدرما هي تتم للشوفونية واخراس بعض الالسن الغبية التي لاتعجبها الشوفونية وتنادي بالاستراتيجية
*ويبدأ التسويق في شكل شتل
*وترتفع الاسعار أسرع من الدولار
*ويطلع كل نادي بمواسير محترمة من سوق المواسير الكبير ليتخلص منها في اقرب تظاهرة جديدة وموسم جديد للسماسرة
*والغريبة كثير من اللاعبين الذين نجحوا يأتون دون ضجة وباسعار اكتر من منطقية
*وعلي الرغم من ذلك لاتعتبر الادارات
*بل تواصل في ضرورة التسجيل في كل فترة للتسجيلات شأن ذلك شأن هدوم العيد لازم تجي ولو كان الدولاب مليان كسوة زي الكسوة وصناعة جيدة
*ولعل السبب في ظهور كثير من نجوم المريخ بمستويات جيدة
*يعود في الاساس لعقوبة الفيفا الحرمت بيها المريخ من التسجيل في موضوع تلك المديونيات الدولارية
*ولعل اندية الوسط قد وعت الدرس جيدا واصبحت تأتي بالمواهب الشابة لتسوقها بعد موسم او اقل لاندية الشوفونية
*اندية الوسط بتدقس اندية القمة وتعيش علي غبائها وعدم صبر جماهيرها
*الخلاصة تكمن في التفكير الاستراتيجي الذي يصل قمة اهدافه بانشاء المدارس التعليمية الكروية ورعاية المواهب الوطنية الفطرية الصغيرة
*فقروش وارغو مثلا كانت بتجهز علي الاقل عشرين لاعب صغير موهوب
*وقس علي ذلك اتوبونج الركب في راس العربية من المطار ركبة ماركبها الا جمال عبدالناصر لما زار الخرطوم
*المهم
*اتمني ان لانقع كالآخر في فخ الشوفونية هذه المرة سيما والآخر مجبور علي الفخ لسببين
*الاول هو خلو كشفهم من المواهب
*ولا لاعب مهاري مافي
*آخرهم كان مهند الطاهر
*وسبب الشوفونية التاني عندهم هو ان كسكتتهم في حاجة لتهدئة نار الاسود التي اشتعلت منذ احتفال القاعة الجن فيهو النسوان يكرمن لاعب اسمو الكاردينال علي حد تعبيرهن
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*هم ليه مرقوا بحرية ضد الحرية؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال امس كانت الحرية ضد الوطن…..الليلة بقت الحرية ضد السلام؟ جننتونا قلنا هووووو
والي لقاء
سلك
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