التسجيلات والضحية.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*لان السودان بلد لم يتعود علي اعداد ودراسة الاستراتيجيات وتنفيذها

*نجد ان معظم القرارات فيه وبشتي والمجالات يا عاطفية يا ارتجالية ياشوفونية يا خوفا من الناس تقول شنو

*في زول بعرس عشان الناس ماتاكل سيرتو لبانة ويطلعوا الفيهو والمافيهو

*وفي واحدة بتقبل باول طارق للباب خوفا من العنوسة

*وفي ناس بتصوم رمضان ساااي مع الناس خوفا من العيب الاجتماعي

*لا ايمانا ولا احتسابا

*وفي ناس بتضحي بالدين(بفتح الدال) عشان الشفع مايزعلو ما عشان الدين (بكسر الدال)

*وفي ناس بلدوا عشان الناس

*لذا اصبحت الكثير من البدع ضرورات موسمية

*رمضان

*الصحية

*هدوم العيد

*ياخ في مسيحيين بحتلفوا الكريسماس وماعارفين المناسبة شنو

*وفي ناس بصلوا عشان الخجلة

*وهن تلاته صلوات

*حقت رفع الفراش

*وحقت فطور رمضان لو كان في الشارع

*وحقت العيد

*والتلاتة صلوات دي بدون وضوء

*ياخ في ناس بتزور ناس في المستشفي عشان اللوم

*المهم انو بنعمل حاجات عشان حاجات ماليها علاقة اساسا بالحاجات

*بس عادة اجتماعية ساي

*التسجيلات واحدة من الحاجات دي

*سوق للمواسير كبير

*كأنه زريبة خرفان ايام الضحية

*اسعار في السما وخرفان معسمة

*ويعلم الراعي انها كلها حا تتباع لانو المابشتري مابتفرج برضك حايشتري

*وينفعل موسم السمسرة

*سبعين في المية في افضل الظروف يفشلون

*لان عملية التسجيل لاتتم باستراتيجية بقدرما هي تتم للشوفونية واخراس بعض الالسن الغبية التي لاتعجبها الشوفونية وتنادي بالاستراتيجية

*ويبدأ التسويق في شكل شتل

*وترتفع الاسعار أسرع من الدولار

*ويطلع كل نادي بمواسير محترمة من سوق المواسير الكبير ليتخلص منها في اقرب تظاهرة جديدة وموسم جديد للسماسرة

*والغريبة كثير من اللاعبين الذين نجحوا يأتون دون ضجة وباسعار اكتر من منطقية

*وعلي الرغم من ذلك لاتعتبر الادارات

*بل تواصل في ضرورة التسجيل في كل فترة للتسجيلات شأن ذلك شأن هدوم العيد لازم تجي ولو كان الدولاب مليان كسوة زي الكسوة وصناعة جيدة

*ولعل السبب في ظهور كثير من نجوم المريخ بمستويات جيدة

*يعود في الاساس لعقوبة الفيفا الحرمت بيها المريخ من التسجيل في موضوع تلك المديونيات الدولارية

*ولعل اندية الوسط قد وعت الدرس جيدا واصبحت تأتي بالمواهب الشابة لتسوقها بعد موسم او اقل لاندية الشوفونية

*اندية الوسط بتدقس اندية القمة وتعيش علي غبائها وعدم صبر جماهيرها

*الخلاصة تكمن في التفكير الاستراتيجي الذي يصل قمة اهدافه بانشاء المدارس التعليمية الكروية ورعاية المواهب الوطنية الفطرية الصغيرة

*فقروش وارغو مثلا كانت بتجهز علي الاقل عشرين لاعب صغير موهوب

*وقس علي ذلك اتوبونج الركب في راس العربية من المطار ركبة ماركبها الا جمال عبدالناصر لما زار الخرطوم

*المهم

*اتمني ان لانقع كالآخر في فخ الشوفونية هذه المرة سيما والآخر مجبور علي الفخ لسببين

*الاول هو خلو كشفهم من المواهب

*ولا لاعب مهاري مافي

*آخرهم كان مهند الطاهر

*وسبب الشوفونية التاني عندهم هو ان كسكتتهم في حاجة لتهدئة نار الاسود التي اشتعلت منذ احتفال القاعة الجن فيهو النسوان يكرمن لاعب اسمو الكاردينال علي حد تعبيرهن

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*هم ليه مرقوا بحرية ضد الحرية؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال امس كانت الحرية ضد الوطن…..الليلة بقت الحرية ضد السلام؟ جننتونا قلنا هووووو

والي لقاء

سلك