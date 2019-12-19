مهام معقدة لعمران خان في السعودية.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

السعودية تبحث عن خروج آمن من المأزق اليمني وقد اتضح ذلك جليا فى زيارة رئيس وزراء باكستان قبل يومين الى الرياض واجراءه مباحثات مع الجانب السعودى وعلاوة على اللقاءات المفتوحة بين الضيف ووفده الوزارى مع نظرائهم السعوديين فقد عقد لقاء خاص مغلق اقتصر على عمران خان والعاهل السعودى بحضور نجليه ولى العهد الامير محمد ووزير الدفاع الامير خالد وقد توقع المراقبون ان تكون الجلسة اقتصرت على امر الوساطة التى يقوم بها رئيس وزراء باكستان بين الرياض وطهران لتخفيض مستوى التوتر بين الجانبين الذى وصل الى ذروته وهو امر غير مسبوق .

عمران خان سبق وأعلن صراحة انه يقود هذه الوساطة بطلب من الرئيس الامريكى وولى العهد السعودى وكان ذلك بعد أيام من ضربة ارامكو وبلوغ التوتر الى اقصى مدى وقد رحبت طهران يومها باى جهود يبذلها الصادقون المخلصون لنزع فتيل الازمة بينها والرياض مع تاكيدها التام على عدم ثقتها فى ترامب وانه غير جدير بتصديق أى وعد يقطعه على نفسه أو على نظامه ، وجددت طهران قولها ان التدخل الامريكى الفج والسافر فى شؤون المنطقة هو سبب كل الازمات ولو ان واشنطون ابتعدت عن المنطقة لعمها السلام ، والتزمت الرياض الصمت ولم تعلق على جهود خان واعلانه انه يتحرك بطلب من الامير محمد بن سلمان والرئيس ترامب .

مراقبون يرون ان الرياض باتت اكثر قناعة بضرورة الخروج الامن من ازمتها مع إيران والتخلص من المستنقع اليمنى الذى بات يلاحقها خاصة وانها ادركت بشكل كامل خطأ رهانها على شن واشنطون حربا على إيران أو حتى ضربات جوية محددة لاشغال طهران بنفسها وان يخلو الجو للسعودية لتتصرف من موقع القوة وحتى لو لجات الى توقيع اتفاق سلام أو هدنة مع طهران تكون طهران فى موقف ضعيف بفعل الضربات الأمريكية الاسرائيلية عليها المامولة سعوديا لكن امال ال سعود خابت ولم تفلح جهودهم فى التحريض على إيران للوصول الى شن الحرب عليها بالرغم من شدة وقوة الحراك والتحريض بعد ضربة ارامكو ، وباتت الرياض الان فى وضع حرج وتخاف من مجرد احتمال تلقيها ضربة اخرى مماثلة لضربة ارامكو وحتى ان كانت اخف منها وليست بقوتها وتأثيرها لان الاقتصاد السعودى لم يعد يحتمل حتى مجرد توقع توجيه ضربات إليه فكيف ان اصبح ذلك واقعا .

الرياض وهى تستقبل عمران خان تضع أمام ناظريها الوضوح الايرانى والمطلب الثابت بانهاء العدوان على اليمن فورا كشرط يصر عليه الايرانيون للتوصل الى سلام كامل فى المنطقة وتفويت الفرصة على اعداء المنطقة الذين يريدون تأجيج الصراعات وتسويق اسلحتهم ونهب ثروات الجميع وتبدو الرياض مقتنعة بالفكرة الى حد ما لكنها لاتستطيع الإقرار بهذه الحقيقة لذا فهى تريد ان تستفيد من الوساطة الباكستانية فى تأمين خروج آمن لها من المأزق اليمنى يضمن لها حفظ ماء وجهها وعدم اظهارها بمظهر القبول بالشرط الايرانى الذى تراه مذلا وبالتالى يحسب الأمر رضوخا لاتريده الرياض ولاترغب فيه طهران أصلا ولاتمانع ان يجيئ الحل عبر بوابة اسلام اباد فهذا امر لايضير .