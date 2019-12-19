الجيش السوداني باليمن ..غموض وحيرة

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

وسط دعوات كثيرة هنا وهناك لخروج القوات السودانية من اليمن ، ومع الارتباك الكبير للوضع فى الميدان وعدم وضوح الرؤية عند اصحاب القرار فى الرياض و ابوظبى والخرطوم حول مايمكن ان يحدث غدا سواء على الاراضى اليمنية أو فى السعودية والامارات والخوف من استهداف منشآت حيوية واحراج اهل الدار ومن خلفهم الأمريكان والصهاينة خاصة مع عدم

افاقة الكل من الصدمة العنيفة لضرب ارامكو وتعطيل صادرات النفط السعودى ، مع هذه الظروف المتداخلة البالغة التعقيد ارتفعت الاصوات فى السودان تنادى بضرورة الانسحاب فورا من اليمن وارجاع جيشنا الذى ظل طوال فترة العدوان يشارك ظلما وعدوانا فى هذه الحرب الغير مقبولة اخلاقيا ولاشرعيا ، وبقيت حكومة الفترة الانتقالية متنازعة بادئ ذى بدء وهى تتأرجح بين استجداء الهبات السعودية الاماراتية والاستجابة لنداء الفطرة والمنطق والاستماع لاصوات السودانيين المطالبين بالخروج الفورى من اليمن وايقاف هذا الظلم البشع الذى ظل جندنا يمارسونه ، وبقى السودانيون يعيشون غموضا وحيرة وهم لايعلمون متى ينسحب جيشهم ومتى تفى حكومة الثورة بوعدها وتستمع لنبض الشارع حتى جاءت البشارة بقرب تحقيق المراد على لسان رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك من واشنطون قبل اسبوعين عندما قال ان القوات السودانية قد تم خفض عديدها الى خمسة الف جندى وان الخطوة تاتى فى سياق الانسحاب الكامل للجند من اليمن وهو ما اعتبره مراقبون فى الداخل والخارج مؤشرا واضحا على اتجاه الخرطوم للانسحاب الكامل من اليمن خاصة بعد ان قال قائد قوات الدعم السريع قبل فترة أنهم سحبوا 10000 جندى من اليمن ولم يبعثوا ببديل لهم – كما هى العادة – ما فهم انه بداية الانسحاب الذى اعلن حمدوك من واشنطون خطوته قبل الأخيرة ولاندرى هل يمثل إعلان القوات اليمنية الموالية السعودية برئاسة الرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادى التى قالت رسميا ان القوات السودانية انهت مهامها القتالية فى الساحل الغربى وانسحبت من محيط مدينة الحديدة على البحر الاحمر وسلمت مواقعها لقوات التحالف وإن الخطوة السودانية – بحسب قوات هادى – تاتى فى اطار التهيؤ للانسحاب التام ، وفى ظل هذه الصورة الغير واضحة فان الجند انفسهم واهلهم وذويهم فى السودان يعيشون مابين غموض فى الملف وحيرة من امرهم