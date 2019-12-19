العيد عيدين

خاص الخليج 365:

فى التاسع عشر من العام 1955 – أى قبل أربع وستون عاما من اليوم – سطر السودانيون مجدا واتخذوا قرارا تاريخيا باعلان الاستقلال من داخل البرلمان وبعد ذاك اليوم المشهود باقل من اسبوعين تم انزال علمى الاحتلال (المصرى الانجليزى) ورفرف علم السودان ايذانا بميلاد دولة مستقلة فكان التاسع عشر من ديسمبر من كل عام عيدا لاعلان الاستقلال من داخل البرلمان يحتفل به السودانيون وتصل الاحتفالات ذروتها فى أول يناير من كل عام باعتباره اليوم الذى تم فيه إعلان الاستقلال بشكل نهائي ، وظل الاحتفال تقليديا راتبا الى ان جاء العام 2019 (الذى نعيشه الان) ليكون الاحتفال مختلفا 100 % هذه المرة ويتحول العيد الى عيدين ويحي السودانيون الذكرى الرابعة والستون للاستقلال من داخل البرلمان متزامنة مع الذكرى الأولى لتفجر ثورة ديسمبر السلمية التى اطاحت بابشع ديكتاتوريات السودان وأسوأ الحكومات التى مرت عليه فى تاريخه السياسى قاطبة ويخرج المواطنون اليوم الى الطرقات فى كل مدن السودان وهم يحتفون بذكرى الثورة على البشير ونظامه ، ويخرجون وهم يستحضرون جرائم النظام البائد وكذب قادته ومدى الظلم الذى الحقه بالوطن والاستبداد الذى مارسه ، ومن محاسن الصدف ان يأتى احتفال الاستقلال متزامنا مع ذكرى الاستقلال خاصة فى ظل المطالبة بمحاكمة قادة الانقاذ بتهم الفساد وسوء استغلال السلطة وقد تمت قبل يومين ادانة المعزول بتهم الفساد وهو الذى ظل لثلاثة عقود يرقص فى مثل هذا اليوم احتفاء بذكرى الاستقلال ويقول الشعب انه ونظامه سائرون على خطى رواد الاستقلال الذين قادوا المعركة مع الاستعمار للانعتاق من ربقته ولكنه وطوال مدة حكمه الاغبر ظل يخدع الناس ويكذب عليهم الى ان انكشف الزيف وبان الباطل وسقط البشير بثورة دشنت حراكها ضده فى ذكرى إعلان ابائنا للاستقلال ، وحق للمحتفلين اليوم ان يرفعوا صوتهم بان العيد اصبح عيدين وذلك الفضل من الله .