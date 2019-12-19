وجبة إفطار أشعلت الاحتجاجات… عطبرة منجم الثورات

صباح الاربعاء التاسع عشر من ديسمبر في العام 2018م كانت الحياة تسير بوتيرةٍ هادئة في مدينة عطبرة بالرغم من الوضع الاقتصادي الذي كانت تعيشه المدينة وكل البلاد وقتها لكن سرعان ما تحول المشهد إلى احتجاج عم أرجاء المدينة عندما خرج طلاب مدرسة عطبرة الصناعية في رحلة بحث عن وجبة إفطار لكن فشلت كل محاولاتهم في ايجاد لقمة تسد رمقهم. ومن تلك النقطة كانت شعلة الثورة التي عمت أرجاء البلاد بعد أن انطلقت شرارتها من الدمازين. (السوداني) حاولت من خلال هذه الأسطر وصف أحداث تلك الهبة الشعبية من بلاد الحديد والنار.

شرقت شرقت عطبرة مرقت

من مدينة عطبرة، ومن المدرسة التي انطلقت منها الاحتجاجات التي لم تخمد إلا بسقوط النظام، من مدرسة عطبرة الصناعية يروي طُلابها لـ(السوداني) تفاصيل خروجهم للشارع في الـ 19 من ديسمبر، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي الذي كانت تعاني منه البلاد في الولاية كان في اسوأ حالاته حيث كان يُعاني الطلاب من ايجاد وجبة افطار بطريقة سهلة، نسبةً لأزمة الخبز، ووصل سعر “الساندوتش” ذلك اليوم إلى 10 جنيهات وبعد مرور دقائق وصل لـ15 جنيها.

وأضافوا: من هنا بدأ الغليان داخل أسوار المدرسة خاصة أنهُ لم تكن هناك كافتيريا بالمدرسة فقد انشئت لاحقًا ورحلة بحثنا كانت من خارج اسوار المدرسة ومن تلك النقطة كانت بداية الاحتجاج وسرعان ما انضم إلينا طلاب كليتي الهندسة والتقانة ووصلنا بعدها إلى سوق عطبرة وذهبت مجموعة منا إلى مدرستي الخدمات الثانوية والجديدة الثانوية وكان ذلك حوالى الساعة العاشرة صباحًا.

دار (الوطني)

عقب ذلك توجهت المسيرة إلى دار المؤتمر الوطني هو على مقربة من مدرستي الخدمات والجديدة.

وأضاف الطلاب في حديثهم لـ(السوداني): تم تفريق الاحتجاج وعدنا مرة اخرى للسوق فوجدنا الاحتجاجات اشتعلت بعكس ما توقعنا وفي عصر نفس اليوم توجهت الجموع بكل الفئات لدار الحزب مرة أخرى وتم حرقه، مشيرين إلى أن فرض حظر التجوال بعدها عطل الحركة، مشيرين إلى أن الاحتجاجات لم يكن لها خط سير محدد لأن شعار المدرسة على الزي المدرسي يسهل الاعتقال، فيما تم اعتقال عدد من الطلاب لمدة ساعة أو ساعتين.

وفي صبيحة الخميس الموافق العشرين من ديسمبر اغلقت المدارس فأصبح التجمع عشوائيًا وخرج الناس بمختلف الفئات للشارع حاملين لافتات تنادي بسقوط النظام وكان الشعار الشهير “شرقت شرقت عطبرة مرقت” وفي يوم الجمعة خرج الشارع ايضا واستشهد الشهيد طارق طالب الهندسة ولم يوقف قتله الاحتجاجات بل زادها اشتعالا وتم اغلاق المدارس إلى أجل غير مسمى.

عاود الطلاب الاحتجاج مرةً أخرى اغلقت المدارس بعد أن عم الاحتجاج كل البلاد.

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وختم الطلاب حديثهم لـ(السوداني) قوله بأنهم كطلاب قسم صناعي يتم عدم قبولهم بالجامعات ومن هنا كانت لهم مطالب خرجوا من أجلها رافعين شعار (قدنا الثورة ولينا قضية لا تقدير ولا كلية) لكن تم تنفيذ المطلب الذي هتفوا من اجله.

مريم الأخرى

شهداء قدموا أرواحهم مهرًا لتلك المدينة البسيطة مدينة العمال التي لن تنساهم فهم من ألبسوها وشاح الشموخ والفخر فقدم طارق أحمد طالب الهندسة روحه مهرا لتلك المدينة التي أرضعته حب النضال ثم تلته مريم محمد هي الأخرى لتسطر اسمها بأحرف من نور ولحقهما الشهيد مختار عبد الله ليزين عنق المدينة بقلادة الفخر فظل الجميع في عطبرة يردد “دم الشهيد ما راح لابسنو نحنا وشاح”.

مهد الثورات

السكة الحديد منجم الثورات في عطبرة لكن هذه المرة خرجت على غير العادة من طلاب المدارس عكس ما كان سابقًا حيث كانت تقوم به نقابة السكة الحديد.

“السوداني” التقت بأحد القيادات النقابية علي السيمت النقابي الذي قال في حديثه لـ(السوداني): الحركة السياسية وليدة الحركة النقابية، فالنقابات اول من ناهضت الاستعمار لأن العمل النقابي عمل منظم أما بالنسبة لخروج الاحتجاجات من الطلاب عكس ما كان سابقا فيذكرني هنا مقولة (هذا الشبل من ذاك الاسد) فهؤلاء الطلاب هم ابناء السكة الحديد وابناء المدينة العمالية.

وأضاف: تربية هؤلاء الطلاب نتاج تربية عمالية نقابية غرست فيهم قيم رد الظلم واسترداد الحقوق فكانت الشعلة هذه المرة حملها ابناؤنا وهذا يجعلنا أكثر فخرا بهم، مشيرًا إلى أن نقابات السكة حديد حائط الصد المنيع لجميع الانظمة الطاغية وستظل هكذا إلى أن يستقيم الظل.

تقرير: بثينة دهب

الخرطوم: (صحيفة السوداني)