وزراء: الثورة فعل لا يقل عن الاستقلال وصممت لتحرير الوطن

وصف وزراء في الحكومة الانتقالية ثورة ديسمبر بأنها إحدى أقدس الثورات في العالم وصممت لتحرير الوطن، وقال عدد من الوزراء استطلعتهم مصادر، بمناسبة الذكرى الأولى لثورة ديسمبر إن ثورة ديسمبر أعظم فعل سياسي قام به الشعب منذ الاستقلال وهو فعل لا يقل في مضاهاته عن فعل الاستقلال والانعتاق من الاستعمار.

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وأضافوا “النظام السابق كان احتلالياً حتى لو كان من سودانيين”، وأكدوا بأنهم ينظرون للثورة كبداية لكتابة تاريخ جديد للسودان وصناعة سودان جديد بقيم رفعت في شعاراتها “حرية وسلام وعدالة”، وشددوا على أن النظام الذي اقتلعته الثورة كان من الهمجية والأنانية والقسوة والقوة الباطشة بمكان، فهو النظام الخائن، والسارق، والقاتل والفالت الذي لا يردعه رادع.

وأشاروا بحسب صحيفة السوداني، إلى أنها ثورة مفاهيمية، قامت لأجل العدل والسلام، والحرية تبحث عن القيم أكثر من بحثها عن ضرورات الحياة، رغم خروج مجموعات للبحث عن العيش الكريم، وأردفوا” لكن هذه الثورة في كل ملامحها قامت لأجل العنوان الأبرز، “الحرية والعدل”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)