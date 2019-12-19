الأمين داؤود: مؤامرة من الحكومة لعرقلة مسار الشرق التفاوضي

التاريخ: 19-ديسمبر-2019
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اتهم رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للحرية والعدالة الأمين داؤود، الحكومة بالعمل على عرقلة قدوم بعض قيادات الإدارة الأهلية من شرق السودان إلى جوبا، ومنعهم من ركوب الطائرة بمطار الخرطوم.
وقال داؤود للصحفيين أمس، إن هنالك مؤامرة خفية تقوم بها الحكومة لعرقلة مسار منبر الشرق التفاوضي. وأضاف أن القيادات التي تم منعها هم العمدة حامد محمد آدم والعمدة محمود دولوي.
ووصل إلى جوبا بحسب صحيفة الصيحة أمس، رئيس حزب مؤتمر البجا موسى محمد أحمد مع عدد من القيادات الأهلية فيما تصل قيادات أخرى اليوم.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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