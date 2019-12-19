مامون حميدة ومنظمة الدعوة يتعديان على حديقتي (السلماني والرياض)

التاريخ: 19-ديسمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة كشف مصدر مطلع عن تجاوزات جديدة بوزارة التخطيط العمراني لسماحها باستمرار استيلاء جامعة مامون حميدة على حديقة السلمابي بجانب ان منظمة الدعوة الاسلامية تجاوزت اللوائح والقوانين لتشييدها دكاكين ومول ومكاتب تجارية بحديقة الرياض. وأكد ان ذلك مخالفة للتصديق. Advertisements وأماطت ذات المصادر اللثام بحسب الجريدة تفاصيل حول عمارة السلام والتي منحتها الوزارة للصندوق القومي للاسكان والذي قام بدوره برهنها لاحد البنوك. وقال ذات المصدر: الصندوق قام بايجار المحال التي تبلغ اكثر من 40 دكاناً للتجار بمبالغ ضخمة تتراوح بين 50 إلى 70 ألف جنيه في الوقت الذي لا تتجاوز فيه العقار المؤجر من الوزارة مبلغ الالفين جنيه.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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