الحسن الميرغني يقترح الدعوة لمؤتمر دستوري

اقترح القيادي البارز بالحزب الاتحادي الأصل الحسن الميرغني على رئيس وأعضاء المجلس السيادي توجيه رئيس الوزراء بالدعوة لمؤتمر قومي دستوري يتفق فيه الشعب السوداني على خطط و برامج وسياسات تعبر بالبلاد إلى بر الامان، وقال الحسن في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني، إنه لابد من الاعتراف بأن الوضع الراهن في السودان مأزوم اقتصادياً وسياسياً، واجتماعياً وامنياً وينذر بشر مستطير ومستقبل مجهول ومخيف ما لم تتخذ تدابير عاجلة وفعالة تحول دون تدهور الاوضاع.

وأكد أن الخروج من مربع الأزمات إلى رحابة الحلول يكون بإطلاق عنان إرادة رئيس الوزراء على خبرات وكفاءات ورؤى قومية بدلا من حبس أنفاس الثورة المجيدة في أضابير الحزبية الضيقة التي عجزت خلال عام كامل من عمر الثورة عن تقديم برنامج حكم مقنع يعبر بالحكومة نحو تطلعات الجماهير في السلام والعيش الكريم والرضا الوطني.

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وشدد الحسن على أن الخروج من الأزمات الراهنة يقتضي حشد كتلة وطنية للسلام والديمقراطية تتواضع على تدابير واعية ومدروسة بعناية تخرج البلاد من “حيرتها” وتوجه بوصلة الحكومة الانتقالية نحو اهداف الثورة وتحقيق السلام وتأمين المسار الديمقراطي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)