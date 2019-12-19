التاريخ: 19-ديسمبر-2019
11 مشاهدة
أصدر وزير الصحة د. أكرم علي التوم، قراراً بتكليف د. الفاتح عثمان فتح الرحمن سليمان للقيام بمهام المدير العام لوزارة الصحة ولاية الخرطوم مؤقتاً إلى حين الإعلان عن الوظيفة عبر وسائل الإعلام المختلفة.
وقالت الوزارة في بيان وفقاً لمصادر، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الشفافية العالية، تماشياً مع موجهات التغيير المطلوب.
واعتبر البيان بحسب صحيفة السوداني، أن القرار يأتي عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م، وأنه استناداً على السلطات المخولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019م بتفويض سلطات لوزير الصحة الاتحادي وفي إطار إنفاذ موجهات الحكومة الانتقالية لإصلاح الخدمة المدنية تم إصدار القرار.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (صحة الخرطوم) تعلن عن وظيفة شاغرة لمنصب المدير العام للوزارة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.