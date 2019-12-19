احتجاجات بسبب مقتل مزارع بشمال دارفور

لقى مزارع حتفه صباح امس بمنطقة قبر الغنم التابعة لوحدة كورما الادارية بولاية شمال دارفور عقب اطلاق الاعيرة النارية عليه من قبل متفلتين في وقت خرج عشرات المواطنين وهم يحملون جثمان الفقيد، وجابت المسيرة الشوارع ومن ثم نظموا وقفة احتجاجية امام امانة حكومة ولاية شمال دارفور منددين بقصور الحكومة في توفير الامن وبسط هيبة الدولة.

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ووفقاً لآخر لحظة، كشف والي الولاي المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي عن خطة تنفذ بشأن نزع السلاح من ايدي المواطنين وحسم المتفليتن.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)