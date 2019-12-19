الجيش: إغلاق الطرق المؤدية للقيادة اليوم

التاريخ: 19-ديسمبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد د. ركن عامر محمد الحسن إغلاق كافة الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة اليوم، وقال إن الإغلاق يمتد ليشمل شارع الطابية والطرق الفرعية المؤدية إليه. Advertisements وأضاف عامر في بيان أمس بحسب صحيفة السوداني، إلحاقاً لواجبات القوات المسلحة المعلنة في اتخاذ كافة الترتيبات الاحترازية لتعزيز الأمن للحافظ على مكتسبات الثورة والتي نهنيء أنفسنا والشعب السوداني بذكراها الأولى نطالب الجميع بالبعد عن المناطق العسكرية في كل الولايات اليوم”، وأكد أن القوات المسلحة ستظل على عهدها حارساً أميناً لاستقرار البلاد. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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