تأجيل تسليم رئيس الوزراء قائمة الولاة

التاريخ: 19-ديسمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة أرجع عضو تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير، محمد حسن عربي، تأخير تسليم رئيس الوزراء قائمة الولايات إلى تواجد معظم قادة المجلس المركزي بجوبا. Advertisements وقال عربي أمس، إن تأجيل تسليم رئيس الوزراء قائمة حكام الولايات لتواجد معظم قادة المجلس المركزي – أعلى سُلطة في التحالف – بجوبا، إضافة إلى إجراء مزيد من المشاورات حولهم. ونفى عربي وفقاً لآخر لحظة، وجود أي خلافات حول قائمة حكام الولايات النهائية، المزمع تسليمها إلى رئيس الوزراء. الخرطوم: (أخبار الخليج 365

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