ازدياد اعداد الأطفال فاقدي السند

التاريخ: 19-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة كشف المدير التنفيذي لجمعية صباح لرعاية وتنمية الطفولة والاسرة خلف الله عن ازدياد كبير في نسبة الاطفال فاقدي السند في “الشوارع” بسبب ضعف دور المجتمع حول قضايا الطفل، واتساع عامل الفقروضعف العملية التعليمية بجانب تعدد الزوجات والطلاق. Advertisements دعا خلف الله خلال ورشة امس الى اثارة الوعي ورفعه عبر تكامل أدوار المؤسسات الصحية والتربية والتعليم بالاضافة الى ديوان الزكاة، من جانبه كشف الامين العام لمجلس الطفولة ولاية الخرطوم، ملوك ابراهيم بحسب آخر لحظة، كشف عن عدم وجود ميزانية مخصصة لرعاية الاطفال. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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