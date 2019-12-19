“السيادي” ينفي تعيين زين العابدين وعبد المعروف في منصبين

نفى الناطق الرسمي باسم المجلس السيادي محمد الفكي سليمان، ما تم تداوله ببعض المواقع الإلكترونية، ووسائط التواصل الاجتماعي، بشأن تعيين رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان لعدد من الشخصيات العسكرية في موقعين مختلفين.

وكانت الوسائط قد تناقلت نبأ تعيين الفريق عمر زين العابدين مديراً لشركة زادنا، وكمال عبد المعروف رئيساً للهيئة الاقتصادية الوطنية.

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وقال الناطق الرسمي باسم (السيادي) في تصريح صحفي وفقاً لمصادر، “هذا الخبر عار من الصحة وغير صحيح”، وقطع ود الفكي بأنه لا توجد مؤسسة حكومية بمسمى “مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية الوطنية”، وأضاف “أيضاً لم يتم تعيين مدير جديدي لشركة زادنا”، وناشد الفكي المواقع الإخبارية تحرى الدقة، وأخد الأخبار من مصادرها، وعدم الانجرار وراء الشائعات مجهولة المصدر، واصفاً تلك الأخبار بحسب صحيفة السوداني، بأن ناشريها يهدفون إلى بث الاحباط في النفوس”.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)