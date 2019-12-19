البجا المعارض: جاهزون لدخول مفاوضات مسار الشرق

التاريخ: 19-ديسمبر-2019 فى : أخبار 5 مشاهدة دعت الجبهة الشعبية للتحرير والعدالة برئاسة الامين داؤود عضو المكتب القيادي للجبهة الثورية الى مصالحة وطنية شاملة وخاصة بين مكونات اقليم شرق السودان واجراء تحقيق شامل في احداث بورتسودان لمعرفة المتسببين فيها متهم اياهم بالسعي لتفكيك النسيج الاجتماعي. Advertisements وأشارت الجبهة في بيان صادر عنها الى ضرورة التوافق على قومية بجاوية تبني الوطن والاقليم على أسس جديدة اساسها الحرية والعدالة والسلام، وطالبت الجبهة قيادة الوساطة الجنوبية برئاسة توت قلواك واطراف التفاوض الاخرى والمهتمين وفقاً لآخر لحظة، طالبت بضرورة عودة رئيس الجبهة الامين داؤود لقيادة وفد التفاوض في مسار الشرق كركيزة من ركائز السلام بشرق السودان. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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