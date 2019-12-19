“البنك العقاري” يتخذ إجراءات ضد المتورطين في اختلاسات فرع نيالا

التاريخ: 19-ديسمبر-2019
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كشف مدير البنك العقاري التجاري عثمان عبد العظيم، عن إيقاف عدد من موظفي فرع البنك بمدينة نيالا في جنوب دارفور، واتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في مواجهتهم، وأكد أنهم اتخذوا كافة الإجراءات في مواجهة من يثبت ضلوعه في عملية اختلاسات الأموال التي حدثت بفرغ البنك في المدينة مؤخراً.
وأعلن عبد العظيم في تصريحات صحفية بحسب صحيفة السوداني أمس، أن هذه الإجراءات تشمل إيقاف أي موظف يثبت تورطه في التلاعب بحسابات العملاء أو إفشاء أي معلومات خاصة بهم، وقال “تم تكوين وفد للوقوف على حجم المشكلة والقيام بالتفتيش وحصر حجم المبالغ المعتدي عليها ومقابلة العملاء المعتدي على حساباتهم، ومراجعة نظم الضبط والرقابة بالفرع”.
وأكد عبد العظيم التزام الإدارة بالمؤسسية والعدالة فيما يختص بمنح السلفيات والإلتزام بحفظ حقوق البنك، وأوضح أن السلفيات تُمنح للعاملين والمنتدبين والمتقاعدين حسب اللائحة والضوابط المنظمة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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