الحرية والتغيير تطالب حمدوك بتعديل وزاري

التاريخ: 19-ديسمبر-2019
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كشفت مصادر مطلعة أن قوى الحرية والتغيير طالبت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، باجراء تعديل وزاري محدود وتغيير وزير الزراعة والثروة الحيوانية عيسى شريف بعد أن وصفت أداء الوزير بالضعف في وقت تشير فيه مصادر الى سفره خارج البلاد.
وقالت مصادر بحسب آخر لحظة، أن تحالف المزارعين الديموقراطيين بمشروع الجزيرة قدم مقترحاته للحرية والتغيير بابعاد الوزير لعدم تفاعله مع قضايا الزراعة في السودان. وحملت قيادات المزارعين الوزير الانتقالي مسؤولية فشل الموسم الزراعي في عروته الشتوية، وأشارت الى أن موسم زراعة القمح بدأ في وقت تعاني فيه عدد من اقسام تفاتيش مشروع الجزيرة من العطش.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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