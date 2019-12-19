مصادر تتحصل على أحدث إحصائية لشهداء الثورة

التاريخ: 19-ديسمبر-2019
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تحصلت مصادر، على أحدث تقرير للجنة أطباء السودان المركزية حول أحداث ثورة ديسمبر، والذي يُظهر ارتفاعاً كبيراً في عدد الشهداء.
ووصل عدد شهداء الثورة وفقاً لآخر إحصاء رسمي إلى (301) شهيداً، منهم (101) قتلوا في الفترة من التاسع عشر من ديسمبر وحتى الثاني من يونيو، وعدد (200) شهيد ارتقوا في الثالث من يونيو في حادثة فض الاعتصام وما تلاها من أيام، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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