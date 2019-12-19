أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الخميس الموافق 19  ديسمبر 2019م

تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة: *عرمان: قضية الدين والدولة مكانها المؤتمر الدستوري * (الشيوعي) يرفض حل النقابات ويطالب باطلاق المعتقلين السياسيين * النائب العام يتوعد متورطين من منسوبي القوات النظامية بالمحاكمة السوداني: *(السوداني) تتحصل على أحدث احصائية لشهداء الثورة * الجيش يغلق الطرق المؤدية للقيادة وحميدتي يحمل فض الاعتصام لضباط من النظام السابق * فصل (10) أفراد من ديوان المراجع العام المجهر: * وزير المالية: موازنة 2020 ستحول السودان لبلد آخر * (الحسن الميرغني): السودان يتهدده شر مستطير ولا بد من تحرير إرادة رئيس الوزراء الجريدة: Advertisements * مأمون حميدة ومنظمة الدعوة يتعديان على حديقتي (السلمابي والرياض) * عرمان: نحن مع تأجيل قضية الدين والدولة آخر لحظة: * حميدتي يكشف معلومات خطيرة عن فض الاعتصام * (التغيير) تطالب حمدوك بإجراء تعديل وزاري * تجاوزات في (ديوان المراجع) وتأجيل اختيار الولاة الدار: * النيابة العامة تتوعد بملاحقة المتورطين بالقوات النظامية في نظام البشير * أسرة الفريق نور الهدى تنفي اصابتها بالجنون * بالصور: أكث من (1200) لاجئ سوداني يعتصمون أمام المفوضية السامية بالنيجر * وزارة العدل: لا إحصاءات بالاموال التي نهبت في عهد الإنقاذ * فصل (10) أشخاص من ديوان المراجع العام لتجاوزات قانونية * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان اللغة العربية للأساس والتربية الاسلامية للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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