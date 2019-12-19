حمدوك و الأصم و نانسي عجاج على تلفزيون السودان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

يحتفل تلفزيون السودان يوم الخميس 19 ديسمبر 2019 بذكرى إعلان الاستقلال من داخل البرلمان و الذكرى الأولى لثورة ديسمبر المجيدة من خلال برمجة خاصة من الصباح إلى المساء.

وتأتي البرمجة تحت اشراف مدير هيئة الإذاعة والتلفزيون إبراهيم البزعي ومدير البرامج السر السيد ومدير الأخبار والبرامج السياسية ماهر أبو الجوخ ومدير البرامج بالتلفزيون علاء الدين الضي.

وقال منتج البرمجة المعد عبد المنعم عبد الله إن البرمجة التلفزيونية تشتمل على بث مباشر من استديو البروفسير علي شمو وعرض برامج وفتررات مفتوحة مسجلة من الخرطوم وولايات السودان المختلفة .

وتبدأ البرمجة في الثامنة صباحاً عبر برنامج (صباح الثورة) الذي يستمر لثلاث ساعات مباشرة ويقدم مجموعة من الأشعار والأغنيات الثورية ويستضيف نخبة من قادة الثورة من المثقفين ونجوم المجتمع.

ويحتفي البرنامج بمدينة الحديد والنار عطبرة من خلال جولة داخل الأحياء وحوارات مع الثوار والكنداكات ولجان المقاومة ويقف على سيرة السكة حديد ويتناول دور قطار عطبرة في الثورة .

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ومن المتوقع أن يبث التلفزيون كلمة خاصة من السيد رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك ويقدم عند الساعة الحادية عشرا صباحاً فترة (نبض الولايات) ثم فترة (الاستقلال) و (بانوراما الثورة) .

حواء في المقدمة

ويقدم تلفزيون السودان في الرابعة عصراً فترة (المراة والثورة) التي تستضيف النشاطات هادية حسب الله واحسان فقيري وسامية الهاشمي ويغني عبرها خوجلي هاشم وحمدين بقادي وهي من إخراج عثمان مصباح.

ويبث عند الساعة الخامسة والنصف مساءً فترة (نبني مجدك يابلادي) وهي مخصصة للحديث عن الشهداء الذين مهروا الثورة بالدم وتلتقي السهرة مجموعة من اسر الشهداء.

ويقدم التلفزيون في السادسة مساء الخميس فترة خاصة بعنوان (أيامي في القيادة) التي توثق لتجربة الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين محمد ناجي الأصم في اعتصام القيادة.

سهرة مع نانسي عجاج

وبحسب موقع (الخرطوم ستار) يبث التلفزيون القومي في الساعة السابعة برنامج (سينما الثورة) الذي يقدم مجموعة من الأفلام التي وثقت للثورة منذ انطلاقة شرارتها الأولى وحتى لحظات سقوط النظام البائد.

ويسهر التلفزيون في الساعة العاشرة مع سهرة (الرسالة الأولى) ويقدم في الساعة الحادية عشرة سهرة ثانية مع الفنانة نانسي عجاج التي كان لها دوراً كبيراً خلال الثورة.