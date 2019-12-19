الجيش السوري يتصدى لهجمات لمسلحين بالدبابات والمدرعات في إدلب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، أن قرابة 100 مسلح على متن الدبابات والمدرعات هاجموا مواقع الجيش السوري في منطقة الزيتون في إدلب، وتم صد جميع الهجمات.

موسكو – سبوتنيك. وقال بورينكوف: “خلال الـ24 ساعة حاول مسلحو تنظيم “هيئة تحرير الشام” و”حراس الدين” والجيش السوري عدة مرات شن هجمات ضد القوات الحكومية السورية”.

وأضاف “تمكنت القوات السورية من صد جميع الهجمات، ودمرت دبابة واحدة وحاملة جند مدرعة للإرهابيين”.

وتابع قائلا “حوالي 200 مسلح هاجموا مواقع القوات السورية في منطقة أم الخلاخيل والزرزور في محافظة إدلب، وأصيب 12 جنديا سوريا بجروح”، موضحا “بعد قصف مكثف لمواقع القوات الحكومية من أنظمة صاروخية والمدفعية، هاجم ما يصل إلى 200 مسلح، مدعوم بعشرات المركبات المحملة بأسلحة من عيار كبير، مواقع الجيش العربي السوري في مناطقتي أم الخلاخيل والزرزور”.

وكان قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء يوري بورينكوف، قد أعلن يوم أمس أن المجموعات المسلحة تخطط لشن هجوم على مواقع القوات السورية وروسيا كشفت عملية نقل مسلحين ومدرعات إلى منطقة إدلب، مشيرا إلى مقتل 3 جنود سوريين وإصابة 20 في صد هجمات لإرهابيين في إدلب.

وأكد بورينكوف أن “قادة الجماعات المسلحة تخطط في المستقبل القريب لشن هجمات جديدة على مواقع القوات الحكومية السورية”.