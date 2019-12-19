لاعب بالدوري السوداني الممتاز يتلقى عرض للعب في احدي الدوريات الأوربية

الخليج 365 : تلقي اللاعب ابراهيم كولينا نجم الاهلى مروي الدعوة رسميا من نادي بترولا الروماني احد أندية الدرجة الثانية في رومانياللاحتراف هناك ويعتبر كولينا من أفضل لاعبي الوسط في الدوري الممتاز ونجح في إحراز ٦ أهداف لفريقه وصنع خمسة أهداف.

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