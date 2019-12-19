جونيور مابوكو يمقلب الهلال

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : رفض اللاعب الكنجولي جونيور مابوكو الحضور الى الخرطوم حسب اتفاقه مع الهلال امس وتفيد متابعات كفرووتر الدقيقة أن الهلال كأن قد عرض مبلغ 100 الف دولار على اللاعب للموسم الواحد واتفق معه على الحضور للخرطوم لتوقيع العقد الا ان اللاعب مقلب الهلال ولم يحضر فجر اليوم.

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