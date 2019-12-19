(الزراعي) : تغطية المساحة التأشيرية لمحصول القمح

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلن المدير العام للبنك الزراعي السوداني عبد الماجد خوجلي محمد أحمد عن تغطية المساحة التأشيرية لمحصول القمح من توفير مدخلات الانتاج بنسبة 100% ،الا أن هنالك عجزا في محاصيل البطاطس، البصل زهرة الشمس، الاعلاف، والخضروات البستانة وجار العمل لتغطية العجز.

وأضاف خوجلي في حواره مع (سونا) أنه تم توفير الاحتياج من سماد اليوريا 78,000 الف طن لمحصول القمح وسماد الداب 39,000 الف طن وباقي المحاصيل 114,000 الف طن من اليوريا والداب 50,000 الف طن، مشيرا الى أن الاجمالي للاحتياج من سماد اليوريا 192,000 الف طن و89,000 الف طن من اليوريان، لافتا الى أن الكمية التي قام بتوفيرها البنك 98,000 الف طن من اليوريا و72,000 الف طن من الداب، الا أن هنالك عجزا 94,000 الف طن لليوريا والداب 17,000 الف طن بالنسبة للمحاصيل الاخرى، مؤكدا توفير اليوريا والداب لمحصول القمح توفيرا كاملا.

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وبشر مدير البنك المزارعين باستيراد 4 ملايين جوال بلاستيك سيتم استخدامها في حصاد الموسم الصيفي، مستعرضا فوائد جوالات البلاستيك التي تسهم في المحافظة على المحصول من الآفات الزراعية، مشيرا الى أن الاحتياج الكلي من الخيش 100,000 الف بالة ، متوقعا وصول خيش من المنحة الاماراتية لتغطية فجوة الخيش في الموسم الشتوي .

ولفت عبد الماجد الانتباه الى قيام البنك بتمويل المنتجين لانتاج تقاوى القمح وتم شراء التقاوى من المنتجين بأسعار الدعم +15% بجانب تمويل التقاوى للمشاريع مرة اخرى والتقاوى المنتجة محليا لتغطية المساحة التأشيرية للقمح .

واوضح عبد الماجد أن التمويل للقمح في مشروع الجزيرة يتم مباشرة من البنك للمزارع وتمويل آخر يمر عبر ادارة مشروع الجزيرة للمزارع والممول البنك الزراعي السوداني .