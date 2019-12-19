ترامب يخرج من صمته ويعلق على عملية عزله بتصويت الكونغرس

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الخليج 365:
علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس على قرار الكونغرس الذي يقر على عزله بموجب المادتين “إعاقة الكونغرس” و “إساءة استخدام السلطة” خلال ولايته الرئاسية.
وقال ترامب خلال مناسبة حضرها في ولاية مشيغان الأمريكية: “كل عضو جمهوري صوت لصالحنا.. لم نخسر صوتا جمهوريا واحدا.. الحزب الجمهوري لم يسبق له أن تمت مواجهته بهذه الطريقة إلا أنه أيضا لم يسبق له أن كان متحدا كما هو حاليا”.
وأشار ترامب أن هناك ثلاثة أعضاء ديمقراطيين صوتوا ضد العزل معتبرا ذلك بأنه أمر “لم يسمه به في السابق”.
وأكد قائلا: “الديمقراطيون دائما متحدون، فكروا في الأمر: 3 ديمقراطيين انضموا إلى جانبنا”.
هذا وجاءت النتائج منقسمة على أساس حزبي، فقد صوتت الأغلبية البرلمانية الممثلة بالديمقراطيين لصالح العزل، بينما صوت الجمهوريون ضد.
ووصف البيت الأبيض نتائج التصويت بـ “إحدى أكثر المشاهد المخزية في تاريخ البلاد “.
سبوتنيك
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