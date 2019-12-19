حمادة صدقي: اخطط لنقل الهلال الا ما بعد المجموعات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قال حمادة صدقي مدرب الهلال الجديد بعد توقيع العقود: “هدفنا اجتياز مرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وأعرف الكثير عن الهلال” ؛ وجاء التعاقد مع صدقي بعد مفاوضات شاقة وطويلة، ليقود الأزرق لمدة عام واحد قابل لتجديد.

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