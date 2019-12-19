لا غالب ولا مغلوب بين برشلونة وريال مدريد

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
حسم التعادل السلبي مواجهة الكلاسيكو بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، اليوم”الأربعاء”، في مباراة مؤجلة من المرحلة العاشرة من الدوري الإسباني.
المباراة التي دارت وسط أجواء مشحونة بسبب الأحداث في مقاطعة كتالونيا لم تشهد أهدافاً من الجانبين، وهي المرة الأولى منذ 17 عاماً التي ينتهي فيها الكلاسيكو بالتعادل دون أهداف.
بهذا التعادل رفع الفريقان رصيدهما إلى 36 نقطة لكن أفضلية الأهداف تضع برشلونة في الصدارة.
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