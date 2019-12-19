إختبار صعب ينتظر الهلال في الدوري الممتاز اليوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سباق الهلال لصدارة الدوري الممتاز يتواصل بملاقاة الخرطوم الوطني.

يتطّلع الهلال الخرطوم عندما يستقبل نظيره الخرطوم الوطني اليوم”الخميس” إلى مواصلة نتائجه الإيجابية في بطولة الدوري الممتاز، وتحقيق انتصارٍ جديد ونقاطٍ يدعم بها مشواره في المنافسة.

وسيضع”الأزرق” تقليص النقاط مع الندّ التقليدي هدفًا رئيسًا لا سيما وأنّ الفارق بينه والمريخ نقطة وحيدة.

ويجمع الهلال في جعبته”28″ نقطة، وسيكون متقدمًا على منافسيه بقيادة الأمل والمريخ لأنه سيصل للنقطة الـ”31″ حال تمكّن من الفوز على الخرطوم في لقاء الغد.

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وستكون الأنظار مصوّبة في مباراة الغد على المدرب المصري حمادة صدقي الذي سيكون المسؤول الفني الأوّل على الهلال في المرحلة المقبلة، بعد مغادرة هيثم مصطفى منصبه وسبقه صلاح أحمد آدم.

ومباراة الخرطوم الوطني ستكون عتبة أولى لحمادة صدقي للتقرّب أكثر ومعرفة التفاصيل الفنية الخاصة بلاعبين للاستفادة من عامل الوقت والاستعداد بأسرع ما يكون قبل مباراته الصعبة المرتقبة أمام النجم الساحلي في المرحلة الثالثة من دور المجموعات بأبطال أفريقيا.

وفي الجانب الآخر، يسعى الخرطوم الوطني إلى العودة إلى جادة الطريق وتعويض ما فقده من نقاط في المرحلة السابقة بعد الخسارة أمام أهلي عطبرة.

والفريق الشهير بـ”الكوماندوز”، يملك في رصيده”17″ نقطة، ويحتلّ المركز الثامن.