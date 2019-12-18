قرار بتكليف (د.الفاتح عثمان) مديراً لصحة الخرطوم

التاريخ: 18-ديسمبر-2019
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أصدر دكتور أكرم علي التوم، وزير الصحة الاتحادي، القرار رقم (31) لسنة 2019م بتكليف دكتور الفاتح عثمان فتح الرحمن سليمان للقيام بمهام مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم وذلك لحين الإعلان عن الوظيفة عبر وسائل الإعلام المختلفة وبشفافية عالية تتماشى مع موجهات التغيير المطلوب.
ويأتي ذلك القرار بحسب سونا – عملاً بأحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019م واستناداً إلى السلطات المخولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2019م بتاريخ 9/10/2019 بتفويض سلطات لوزير الصحة الاتحادي وفي إطار إنفاذ موجهات الحكومة الانتقالية لإصلاح الخدمة المدنية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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